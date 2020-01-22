أخبار عاجلة

ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
السيسي: نواجه تحديات سببها جماعات الشر -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية -
مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل -
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع ترقب إعلان نتائج أعمال الشركات

Google+ Print
ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع ترقب إعلان نتائج أعمال الشركات ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع ترقب إعلان نتائج أعمال الشركات

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب إعلان نتائج أعمال الشركات، ووسط هدوء حدة حالة ذعر المستثمرين من فيروس "كورونا" في الصين.

ويأتي ارتفاع البورصة اليابانية بعد خسائر ملحوظة في جلسة أمس وبالتزامن مع مراجعة البنك المركزي في البلاد تقديرات النمو الاقتصادي عن العام الحالي بالرفع.

وظل الدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالنظافة الصحية قوياً، حيث ارتفع سهم "أزيرث"، وهي شركة توريد أدوات ملابس وقائية، بنحو 23.9 بالمائة، كما زاد سهم شركة "أوميكنشي" بنسبة 9.9 بالمائة.

وينتظر المستثمرون بدس موسم إعلان الشركات اليابانية نتائج أعمالها عن الربع الأخير من العام الماضي، حيث من المقرر أن تفصح شركتي "نديك" و"ديسكو" عن أرقامهما غداً الخميس.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.7 المائة ليصل إلى 24031.3 نقطة.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1744.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة اليابانية امام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.1 مسجلة مستوى 109.99 ين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة

وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة

ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي

ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي

رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة

رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة