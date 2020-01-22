ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع ترقب إعلان نتائج أعمال الشركات

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب إعلان نتائج أعمال الشركات، ووسط هدوء حدة حالة ذعر المستثمرين من فيروس "كورونا" في الصين.

ويأتي ارتفاع البورصة اليابانية بعد خسائر ملحوظة في جلسة أمس وبالتزامن مع مراجعة البنك المركزي في البلاد تقديرات النمو الاقتصادي عن العام الحالي بالرفع.

وظل الدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالنظافة الصحية قوياً، حيث ارتفع سهم "أزيرث"، وهي شركة توريد أدوات ملابس وقائية، بنحو 23.9 بالمائة، كما زاد سهم شركة "أوميكنشي" بنسبة 9.9 بالمائة.

وينتظر المستثمرون بدس موسم إعلان الشركات اليابانية نتائج أعمالها عن الربع الأخير من العام الماضي، حيث من المقرر أن تفصح شركتي "نديك" و"ديسكو" عن أرقامهما غداً الخميس.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.7 المائة ليصل إلى 24031.3 نقطة.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1744.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة اليابانية امام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.1 مسجلة مستوى 109.99 ين.