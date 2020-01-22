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رئيس "الإنماء": القطاع المصرفي السعودي قوي ويتمتع بملاءة عالية

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رئيس "الإنماء": القطاع المصرفي السعودي قوي ويتمتع بملاءة عالية رئيس "الإنماء": القطاع المصرفي السعودي قوي ويتمتع بملاءة عالية

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، إن مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما تعد من أفضل 10 بنوك مركزية بالعالم؛ من حيث تطبيق السياسات المالية وتطبيق متطلبات بازل وتجاوزها.

وأضاف عبدالمحسن الفارس، خلال منتدى الرياض الاقتصادي، أن القطاع المصرفي بالمملكة قوي ويتمتع بملاءة مالية عالية؛ نتيجة تطبيق "ساما" السياسات المالية الجيدة.

وافتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء الثلاثاء،  فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، التي تستمر لمدة 3 أيام، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار الفارس، إلى أن مؤسسة النقد حافظت على سعر تكلفة تمويل معقولة؛ مقارنة بـالاقتصادات الكبيرة في المنطقة؛ لافتاً إلى تخطي نسبة تكلفة التمويل من 15 إلى 20 بالمائة في بعض الدول المجاورة مثل وتركيا، مقارنة بـنسبتها في المملكة عند 3 و7 بالمائة.

ولفت الفارس، إلى أن القطاع المصرفي السعودي مول مشاريع عامة بمبالغ تجاوزت التريليونات من الريالات، وقام بدور كبير في تمويل المشاريع مثل تمويل مشاريع مدينة الجبيل وينبع، الذي كان أغلبها من القطاع الخاص.

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