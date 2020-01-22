أخبار عاجلة

ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
السيسي: نواجه تحديات سببها جماعات الشر -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية -
مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل -
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تداول": صفقة خاصة على "العربي" بأعلى مستوى خلال الجلسة

Google+ Print
"تداول": صفقة خاصة على "العربي" بأعلى مستوى خلال الجلسة "تداول": صفقة خاصة على "العربي" بأعلى مستوى خلال الجلسة

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم البنك العربي الوطني، عند أعلى مستوى خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 5.13 مليون ريال، من خلال 183 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 28 ريالاً.

وتم تداول سهم "العربي" بجلسة الأربعاء بين مستويات 28 ريالاً و27.90 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

ترشيحات:

المالية السعودية تنتهي من طرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار

"سامبا" تعتزم إصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي

وزير سعودي: تعديل نظام الخدمة المدنية يتيح وسائل استقطاب متنوعة

10 قرارات للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

غداً.. تدشين سيارات الأجرة الجديدة بالمطارات السعودية

إنفوجرافيك.. أداء معدل التضخم بالسعودية خلال عام 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين