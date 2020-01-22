"تداول": صفقة خاصة على "العربي" بأعلى مستوى خلال الجلسة

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم البنك العربي الوطني، عند أعلى مستوى خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 5.13 مليون ريال، من خلال 183 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 28 ريالاً.

وتم تداول سهم "العربي" بجلسة الأربعاء بين مستويات 28 ريالاً و27.90 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

ترشيحات:

المالية السعودية تنتهي من طرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار

"سامبا" تعتزم إصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي

وزير سعودي: تعديل نظام الخدمة المدنية يتيح وسائل استقطاب متنوعة

10 قرارات للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

غداً.. تدشين سيارات الأجرة الجديدة بالمطارات السعودية

إنفوجرافيك.. أداء معدل التضخم بالسعودية خلال عام 2019