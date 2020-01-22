انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع مكاسب الدولار الأمريكي

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار الأمريكي ووسط ترقب تداعيات ظهور فيروس "كورونا" في الصين على الاقتصاد العالمي.

ويأتي الهبوط في المعدن الأصفر بعدما أدت تصريحات المسؤولين في الصين من تهدئة المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين.

ومن المقرر أن تبدأ الصين الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة، وهي مناسبة رئيسية لشراء الذهب في المنطقة، اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من خطر العدوى حيث يسافر مئات الملايين لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة.

وكان استهلاك الذهب في الصين تراجع للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال 2019، مع ارتفاع الأسعار على خلفية تباطؤ الاقتصاد الذي ضرب أكبر سوق شراء للمعدن في العالم.

وعلى صعيد التطورات التجارية، ذكر وزير الخزانة الأمريكي أن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين قد لا تسقط كافة التعريفات الجمركية، لكن الرئيس دونالد ترامب أكد أن المفاوضات ستبدأ قريباً.

وبحلول الساعة 7:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1551.90 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1552.79 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند 97.655.