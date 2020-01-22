السوق السعودي يعاود مكاسبه بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم قطاع البنوك والمواد الأساسية، ليعاود مكاسبه بعد تراجعات الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت الرياض ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22 بالمائة إلى مستوى 8463.06 نقطة، ليربح نحو 15.12 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 4.43 بالمائة، وتلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 3.55 بالمائة، كما ارتفع سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.97 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم مجموعة السريع بنسبة 2.97 بالمائة، تلاه سهم "الحكير" بنسبة 2.09 بالمائة.

وكان سهم "سيرا" الأنشط من ناحية السيولة بنحو48.57 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 4.28 مليون سهم.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.28 بالمائة، كما صعد أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25 بالمائة، فيما تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.30 بالمائة.

وكان المؤشر قد أنهى تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأحمر، ليعاود خسائره وسط تباين أداء القطاعات، متراجعاً 0.29 بالمائة، فاقداً 24.38 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,445.33 نقطة.

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