المالية السعودية تنتهي من طرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

وأشارت إلى أن إجمالي الطرح بلغ 5 مليارات دولار أمريكي بما يعادل 18.75 مليار ريال مقسمة على 3 شرائح.

وبينت أن الشريحة الأولى بلغت نحو مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م.

وبلغت الشريحة الثانية 1.25مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م.

أما الشريحة الأولى فتصل إلى نحو 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.

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