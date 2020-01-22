وزير سعودي: تعديل نظام الخدمة المدنية يتيح وسائل استقطاب متنوعة

الرياض ـ مباشر: قال وزير الخدمة المدنية السعودي، إن تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية، بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

وأضاف سليمان بن عبدالله الحمدان، وفقاً لبيان من الوزارة، اليوم الأربعاء، أن التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل المادة "25" من نظام الخدمة المدنية.

وأشار الوزير، بحسب البيان إلى أن التعديل يحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية.

وتابع: "سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وأطر العمل التنظيمية للّائحة التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام".

كما أوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) أو التعاقد المؤقت.

وقال إن كل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.

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