"سامبا" تعتزم إصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي

الرياض - مباشر: أعلنت مجموعة سامبا المالية عن اعتزامها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 5 مليارات دولار أمريكي الذي أسسته الشركة في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء أنه يتوقع أن يكون طرح السندات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره بتاريخ 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقد عينت الشركة كلاً من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي قروب كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع.

وبينت الشركة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق، مشيرة إلى أنه سيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما أوضحت أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وأعلنت مجموعة سامبا في سبتمبر أيلول الماضي عن الانتهاء من طرح السندات بموجب البرنامج، ومن المقرر أن تقع تسوية إصدار السندات بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

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