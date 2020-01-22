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إليك نظرة أولية على هاتف هواوي P40 Pro

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إليك نظرة أولية على هاتف هواوي P40 Pro إليك نظرة أولية على هاتف هواوي P40 Pro

تستعد عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي لكشف النقاب عن أحدث منتجاتها الرائدة المتمثلة بسلسلة هواتف Huawei P40 و Huawei P40 Pro في فرنسا بتاريخ 26 مارس 2020، ووفقًا للتسريبات السابقة فإن تصميم سلسلة P40 سيكون غير مسبوق، كما قد تتضمن السلسلة إصدار Plus.

وظهرت الآن موقع التدوين الصيني ويبو Weibo أول صورة حقيقية لهاتف Huawei P40 Pro، وكالعادة، تم رصدها في مترو الأنفاق في يد أحد الموظفين الذي يختبره.

ويبدو في الآونة الأخيرة أن المترو هو المكان المفضل للكشف عن الأجهزة غير المعلن عنها بعد، إذ جرى في السابق رصد أجهزة شاومي وهونر وسامسونج وغيرها من الهواتف التي لم يتم إصدارها بعد عبر مترو الأنفاق.

ويحتوي الهاتف الظاهر في الصورة على العديد من ميزات الهاتف القادم Huawei P40 Pro، بما في ذلك الشاشة المنحنية من الطرفين، كما يظهر الثقب المتضمن الكاميرا الأمامية المزدوجة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

وبالرغم من أن الجزء الخلفي من هذا الجهاز محمي بحافظة واقية تحجب رؤية ترتيب عدسات الكاميرا الخلفية، إلا أن التصميم الأمامي للهاتف يتسق بشكل أساسي مع التصميمات المتاحة سابقًا.

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وفي حال صدقت التسريبات والشائعات السابقة، فمن المفترض أن يأتي هاتف Huawei P40 Pro بشاشة منحنية من نوع OLED بحجم 6.5 إنشًا، مع معالج Kirin 990، وما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية تبلغ سعتها حوالي 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقدرة 50 وات.

كما تحدثت المعلومات عن دعم الجهاز للشحن اللاسلكي، وسيتم تشغيله بواسطة واجهة المستخدم EMUI 10 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10، لكنه لا يزال يفتقر إلى خدمات جوجل.

وتحتوي الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي P40 Pro على ما مجموعه خمس عدسات معتمدة من قبل شركة لايكا Leica، إحداها عبارة عن عدسة تليفوتوغرافية Periscope، ويغطي النطاق البؤري ما يعادل 18 – 240 ميليمتر.

ويقال إن الهاتف يوفر مستشعر صور مخصصًا بدقة 52 ميجابيكسل من سوني بحجم 1/1.33 إنشًا، كما أنه مزود بتقنية Quad Quad Bayer الفريدة للمساعدة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المظلمة للغاية.

وبالنسبة للألوان، فإن أحدث تقرير يظهر لونين فقط، هما الأبيض والأسود، ومع ذلك، تشير التكهنات السابقة إلى أنه يمكن أن يكون لدينا ما يصل إلى خمسة ألوان لسلسلة P40، والتي تشمل الأبيض والأسود والذهبي والفضي والأزرق.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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