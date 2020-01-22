واتساب يتيح للمستخدمين الوضع الداكن رسميًا

تلقى تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة كثر الحديث عنها مؤخرًا وهي الوضع الداكن الرسمي، بحيث أصبح الوضع الداكن الذي ظهرت حوله الكثير من التسريبات وبدأت آثاره بالظهور في واجهة التطبيق وتعليماته البرمجية منذ أشهر متاحًا في نهاية المطاف للمستخدمين.

ويطلق على الوضع الداكن في واتساب اسم Dark في واجهة الاختيار، وهو يضف ملف تعريف أخضر غامق على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة مع بعض الألوان المتناقضة هنا وهناك.

وأصبحت الآن الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات بلون غامق، لكن في حالة واجهة المحادثة، فقد تكون فقاعات الدردشة فقط مظلمة، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.

لكن قبل المضي قدمًا وتفعيل هذه الميزة، يجب الإشارة إلى أن الوضع الداكن متاح حاليًا فقط للنسخ التجريبية حتى الآن، ولا توجد أي معلومات تتعلق بالوقت الذي سيتم فيه طرح الميزة عبر النسخة الرسمية المستقرة، لكن لا ينبغي أن تستغرق وقتًا طويلاً.

وكانت المعلومات المتعلقة باختبار واتساب وضعًا داكنًا جديدًا لمستخدمي أندرويد قد ظهرت في شهر مارس من العام الماضي، واستمر برنامج التراسل المملوك لشركة فيسبوك، والذي يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أوائل عام 2018، في التلميح للمظهر الداكن القادم حتى شهر نوفمبر من أواخر العام الماضي.

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وخلال الشهرين الماضيين، تلقت تطبيقات أخرى من فيسبوك، بما في ذلك إنستاجرام ومسنجر، المظاهر الداكنة على أندرويد، ومع ذلك، لم يحصل واتساب على الوضع الداكن مثل التطبيقات الأخرى.

وكشف موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo أن واتساب قدم مؤخرًا تحديثًا تجريبيًا جديدًا (الإصدار 2.2.20.13) من خلال برنامج متجر جوجل بلاي التجريبي يتضمن الوضع الداكن الجديد، ويمكن تجربة هذا الوضع من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق، ومن ثم الضغط على الدردشات، ومن ثم ثم تحديد خيار Dark.

ويقول WABetaInfo: إذا كان المستخدمون لا يرون الوضع الداكن لواتساب في البداية بعد تثبيت التحديث، فيجب حذف أحدث إصدار من التطبيق وإعادة تثبيته من متجر جوجل بلاي، مع التأكد من حذف التطبيق بعد عمل نسخة احتياطية من سجل الدردشة.

وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.