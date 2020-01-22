"صناعة الورق": فسخ عقد الرئيس التنفيذي وتكليف "أبو هنا" بالمنصب

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، أمس الثلاثاء، تأييد قرار رئيس المجلس بفسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة حسان بن مريزن عسيري، لسبب مشروع، بناءً على المادة الـ80 من نظام العمل.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة قرر تكليف خالد أبو هنا بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن خالد أبو هنا يمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً بالقطاع المالي، وهو يشغل حالياً منصب مدير عام الخزينة بالشركة والمدير المالي المكلف.

كما نوهت إلى أن "أبو هنا" حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك الفيصل، وهو محاسب قانوني عربي مرخص وزميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

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