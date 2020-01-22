مساهمو "عذيب للاتصالات" يقرون البيانات المالية ويرفضون مكافأة مجلس الإدارة

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية، لمساهمي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، في اجتماعها أمس الثلاثاء، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، باستثناء بند مكافأة مجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار 2019.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة كذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن تلك الفترة.

ورفضت الجمعية العامة لمساهمي الشركة الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

وأعلنت الشركة، يوم الأحد الماضي، عن عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعدة تواريخ هامة، بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 51.63 بالمائة من رأس المال.

وكانت الشركة قد كشفت، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50 بالمائة من رأس المال، بناءً على النتائج المالية، غير المراجعة، للفترة المنتهية، بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

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