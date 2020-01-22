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يوتيوب تطلق تطبيق YouTube TV لبلاي ستيشن 4

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يوتيوب تطلق تطبيق YouTube TV لبلاي ستيشن 4 يوتيوب تطلق تطبيق YouTube TV لبلاي ستيشن 4

أطلقت شركة يوتيوب تطبيقها الخاص بخدمة (يوتيوب تي في) YouTube TV لمنصة (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4، ليكون أول خدمة للاشتراك التلفازي المباشر من الأطراف الخارجية توفرًا على منصة الألعاب التابعة لشركة سوني.

ومنذ إطلاق خدمة (بلاي ستيشن فيو) PlayStation Vue، حرصت شركة سوني على إبقاء التطبيقات المنافسة، مثل: (سلينج تي في) Sling TV، و(يوتيوب تي في)، و(هولو) Hulu بعيدةً عن منصة (بلاي ستيشن 4).

ولكن من المقرر إغلاق خدمة (بلاي ستيشن فيو) بحلول نهاية الشهر الحالي، لذا يبدو أن سوني ستبدأ فتح المجال لإطلاق الخيارات الأخرى على منصتها. وكانت الشركة قد قالت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي: “لسوء الحظ، فإن صناعة التلفاز المدفوع الأجر ذي التنافسية العالية والمحتوى الباهظ وصفقات الشبكة كانت أبطأ في التغيير مما توقعنا”. وأضافت: “لهذا السبب، قررنا أن نواصل التركيز على أعمالنا الأساسية في مجال الألعاب”.

والآن يمكن تنزيل تطبيق (يوتيوب تي في) من المتجر الخاص بمنصة الألعاب (بلاي ستيشن ستور) PlayStation Store. ويمكن للعملاء الجدد الحصول على نسخة تجريبية مجانية من الخدمة التي شهريًا مقابل 50 دولارًا أمريكيًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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