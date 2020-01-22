اجتماعات "دافوس" تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: أثار انطلاق قمة "دافوس" والمحادثات الهامة التي شهدتها اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبدأ قادة العالم اليوم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات مؤتمر "دافوس" الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي خطابه في "دافوس"، هيمنت التجارة على حديث ترامب، مشيراً إلى أنه ترشح لرئاسة الولايات المتحدة من أجل التخلص من الحطام الذي خلفه الرؤساء السابقون بشأن قضايا التجارة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتفاوض على عدة صفقات تجارية، مشيراً إلى قوة الاقتصاد الذي عاد بالحلم الأمريكي بشكل أقوى وأفضل.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن سوف تبدأ قريباً في التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع بكين.

في الوقت الذي ذكر فيه وزير الخزانة الأمريكي أثناء حضوره مؤتمر "دافوس" أن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية قد لا تسقط كافة التعريفات على الصين.

وعلى هامش "دافوس" أيضاً أجرى الرئيس الأمريكي محادثات تجارية وصفها بأنها جيدة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، لكنه أشار إلى أنه إذا لم يتم التوصل لصفقة مع أوروبا سيتم النظر في فرض تعريفات على السيارات.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تمكنت "نتفليكس" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات مع إضافة 8.7 مليون مشترك.

كما ارتفعت أرباح وإيرادات "أي.بي.إم" بأكثر من تقديرات المحللين في الربع الأخير من 2019.

خسائر الأسهم العالمية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية في ختام تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" 150 نقطة.

فيما دفع تراجع قطاع الموارد الأساسية الأسهم الأوروبية للهبوط عند الإغلاق تزامناً مع انطلاق قمة "دافوس".

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأعلى مستوى منذ عام 2015، كما صعد معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة لمستوى قياسي جديد.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بنحو 1.5 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" من جديد في البلاد حيث أدى إلى وفاة 4 حالات وإصابة أكثر من 200 شخص.

فيما تراجعت أسهم هونج كونج بنحو 3 بالمائة عند الختام مع مخاوف فيروس الصين وخفض التصنيف الائتماني من قبل "موديز".

وكما هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية، بعد قرار البنك بتثبيت السياسة النقدية وبالتزامن مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا".

وفي سياق منفصل، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم في 2019 مع احتفاظ الولايات المتحدة بالصدارة.

تراجع النفط والذهب

تراجعت أسعار النفط عند التسوية لأول مرة في 3 جلسات مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

كما انخفضت أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب التطورات السياسية والتجارية وبالتزامن مع مخاوف تفشي فيروس" كورونا".

فيما كشفت بيانات اليوم عن تراجع استهلاك الذهب في الصين بنحو 12.9 بالمائة للمرة الأولى في 3 سنوات خلال 2019.