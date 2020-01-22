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إيرادات وأرباح "أي.بي.إم" ترتفع بأكثر من التقديرات بالربع الرابع

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إيرادات وأرباح "أي.بي.إم" ترتفع بأكثر من التقديرات بالربع الرابع إيرادات وأرباح "أي.بي.إم" ترتفع بأكثر من التقديرات بالربع الرابع

مباشر: ارتفعت إيرادات وأرباح شركة "أي.بي.إم" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكشفت الشركة الأمريكية في تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بلغ 3.66 مليار دولار(4.11 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 1.95 مليار دولار (2.15 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 4.71 دولار للسهم، مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 4.69 دولار.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 21.78 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 21.76 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع إيرادات "أي.بي.إم" إلى 21.64 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء ارتفاع الإيرادات مع صعود عائدات الخدمات السحابية إلى 7.2 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 6.6 مليار دولار خلال الربع المقارن من 2018.

وفي إجمالي العام الماضي، تراجعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 77.1 مليار دولار، مقارنة مع 79.5 مليار دولار في 2018.

في حين ارتفعت الأرباح في 2019 إلى 9.4 مليار دولار مقارنة مع 8.7 مليار دولار العام السابق له.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "أي.بي.أم" بنحو 0.6 بالمائة إلى 139.17 دولار، كما ارتفع بأكثر من 4 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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