محدث.. "داو جونز" يفقد 150 نقطة مسجلاً أول هبوط بـ6جلسات

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 150 نقطة مع ترقب التطورات التجارية ومخاوف انتشار فيروس "كورونا".

وسجل المؤشر الصناعي "داو جونز" أول هبوط في 6 جلسات متتالية مع خسائر بنحو 3 بالمائة لسهم "بوينج" عند الإغلاق، بالإضافة إلى تراجع أسهم شركات الطيران.

وتراجعت الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" الذي بدأ في الصين على المستوى الدولي مع الإبلاغ عن أن مسافر من بكين تم تشخيصه بأول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون تطورات التجارة وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر "دافوس" بأن المفاوضات مع الصين بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية سوف تبدأ قريباً.

في حين أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن المرحلة الثانية قد لا تشهد إلغاء كافة التعريفات التي تفرضها واشنطن ضد الصين.

ومع خفضه السادس على التوالي لتقديرات النمو الاقتصادي العالمي، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري إلى 2 بالمائة من 2.1 بالمائة.

جدير بالذكر أن البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين بالأمس في عطلة رسمية احتفالاً بيوم "مارتن لوثر كينج".

عند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 152نقطة عند 29196 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 3320 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة عند 9370 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.587.