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أمير منطقة الرياض يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة

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أمير منطقة الرياض يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة أمير منطقة الرياض يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة

 

الرياض - مباشر: افتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض اليوم، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مخاطباً رجال الأعمال، إن قيادة المملكة تقدر دوركم المهم في الدولة، واصفاً إياه بـ "عمود من أعمدة الاقتصاد التي ترسمها الدولة"، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأضاف: "أن رجال الأعمال هم من يرسم هذه الخطوات ويضع لها الخطوط في مواقعها المعينة، مؤكداً أن رجل الأعمال يعد اليوم المسؤول الأول عن الاقتصاد والعنصر المهم في تحريك التنمية في الوطن والمسؤول ليجعل صورتها أمام العالم مضيئة وتسير نحو أهداف كبيرة وسليمة".

وأوضح سمو الأمير فيصل بن بندر، أن الوطن حينما يحتاج إلى من يقف معه ويبحث عن الفكر والتوجه والرأي السديد يلتفت إلى رجل الأعمال الذي عمل واجتهد وأصبح ركناً أساسيا من أركان التنمية.

ويُشار إلى أن "معلومات مباشر" راعي إعلامي لـ   ."منتدى الرياض الاقتصادي"

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مباشر (اقتصاد)

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