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ترامب: أجرينا محادثات تجارية جيدة للغاية مع أوروبا

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ترامب: أجرينا محادثات تجارية جيدة للغاية مع أوروبا ترامب: أجرينا محادثات تجارية جيدة للغاية مع أوروبا

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه أجرى محادثات جيدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، لكنه أبقى تهديد التعريفات الجمركية ثابتاً.

وكان ترامب هدد مراراً بفرض رسوم جديدة على السيارات الأوروبية وقطع غيار السيارات بنحو 25 بالمائة.

وقال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات "دافوس" اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثات جيدة جدًا مع رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين"، لكنه أكد أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستنظر واشنطن بقوة في تعريفات السيارات.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "نتوقع أن نكون قادرين على عقد صفقة مع أوروبا، ولكن إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا، فإننا بالتأكيد سنولي هذا الإجراء القوي للغاية"، في إشارة إلى التعريفات.

وكان ترامب ذلك أن رئيسة المفوضية الأوروبية مفاوض شديد الصعوبة، وهو ليس بالجيد بالنسبة للولايات المتحدة التي تتفاوض على صفقة تجارية كبيرة.

مباشر (اقتصاد)

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