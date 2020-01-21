هواوي تعتزم إطلاق هاتف 5G بسعر لا يتعدى 150 دولارًا نهاية 2020

أفادت موقع My Drivers الصيني بأن شركة هواوي تعمل على إطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر لا يتعدى 1028 يوانًا صينيًا (150 دولارًا أمريكيًا) بحلول نهاية العام الحالي، أو مطلع العام المقبل.

ولا يقل سعر أرخص هاتف حالي يدعم شبكات الجيل الخامس عن 2,000 يوان (290 دولارًا أمريكيًا)، ولكن السعر المتوسط لهواتف 5G في حدود 3,000 يوان (نحو 430 دولارًا أمريكيًا)، لذا فإن إطلاق هاتف بسعر 150 دولارًا سيشجع مزيدًا من المستخدمين على تجربة الجيل الجديد من شبكات الاتصالات.

وكانت شركتا (ميدياتك) MediaTek وكوالكوم قد أعلنتا حديثًا عن معالجي (ميدياتك 1000إل) و(سنابدراجون765جي) اللذين يأتيان مع مودم مدمج يدعم شبكات الجيل الخامس وهما موجهان للهواتف المتوسطة المواصفات.

يُشار إلى أن عام 2020 سوف يشهد منافسة بين العديد من الشركات، بما في ذلك هواوي وسامسونج على إطلاق هواتف منخفضة السعر، ولكنها تدعم شبكات الجيل الخامس، وذلك بغية زيادة المبيعات. وكانت سامسونج قد باعت بالفعل في عام 2019 نحو 6.7 ملايين هاتف يدعم شبكات 5G، أما هواوي فقد تفوقت عليها، إذ يُقال إنها باعت 6.9 ملايين هاتف.