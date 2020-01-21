محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة بـ3 جلسات

مباشر: انخفضت أسعار النفط لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقلص المخاوف المتعلقة بشأن الإمدادات من الخام.

ويأتي هذا الهبوط في أسعار الذهب الأسود بعد صعودها لأعلى مستوى في أسبوع على خلفية مخاوف من نقص الإمدادات من الخام بعد إغلاق أكبر حقلين للنفط في ليبيا.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا إن إغلاق حقلين رئيسيين من النفط في جنوب غرب ليبيا يوم الأحد السابق بعد إغلاق خط أنابيب، من المحتمل أن يتسببا في خفض جزئي لإنتاج البلاد النفطي عن مستواه الطبيعي.

وتوقع المستثمرون استئناف إنتاج ليبيا للنفط في أعقاب إعلان مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة"، والتي تعد بمثابة تنازل قانوني عن الالتزامات التعاقدية من جانب كلا الطرفين.

وعلى صعيد آخر، قالت الصين اليوم إن مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية - بموجب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية - لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى.

في حين أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن التعريفات ضد الصين قد لا يتم إسقاطها تماماً في المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

ومن المقرر تأجيل الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط الأمريكية عن الأسبوع الماضي إلى يوم الخميس، بسبب العطلة الرسمية في بداية هذا الأسبوع احتفالاً بذكرى ميلاد "مارتن كينج".

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 58.34 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 8:00 مساءًَ بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 1 بالمائة ليسجل 64.53 دولار للبرميل.