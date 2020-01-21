عضو بالشورى:"منتدى الرياض" يجسد دور القطاع الخاص بدعم الحراك الاقتصادي

الرياض - مباشر: أكدت عضو مجلس الشورى، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، حنان الأحمدي، أن المنتدى يمثل عبر مسيرته الغنية نموذجًا حيًّا للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات الوطنية الرائدة في تعزيز الحراك الفكري والعلمي الهادف لدعم القضايا الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي، والتي تؤثر على الاقتصاد وعلى تطوره ونموه ومكانته في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الأحمدي، اليوم الثلاثاء، أن المنتدى يتبنى في معظم دوراته ودراساته التي بلغت 49 دراسة منهجية علمية متميزة تقوم على مبدأ الشراكة مع الخبراء والمهتمين والمتخصصين من النساء والرجال والمؤسسات العلمية والبحثية لدراسة القضايا التي يتناولها المنتدى في دوراته المتعاقبة والتي خرجت بـ280 توصية.

وكان أمير الرياض، قد افتتح مساء اليوم، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، والذي يقام تحت شعار "اقتصاد أساسه الإنسان" ويتناول العديد من الملفات الاقتصادية المهمة.

وأشارت الأحمدي، إلى أن منتدى الرياض الاقنصادي منذ انطلاقه عام 2001 عَمِل لكي يكون منصة فكرية وعلمية لتناول القضايا الاقتصادية المؤثرة على مسيرة التنمية في المملكة؛ مبينة أن المنتدى من خلال دراساته المختلفة في دوراته السابقة أسهَمَ في إثراء الطرح ودعم الحراك التطويري في مختلف المجالات التنموية؛ خاصة فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية والقضائية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وكذلك سبل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا ومتغيرات سوق العمل ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودراسات الطاقة البديلة والاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومكافحة الفساد.

وأكدت عضو مجلس الشورى، أن الدورة التاسعة للمنتدى تُواكب الحراك الكبير الذي صنعته رؤية المملكة 2030، والذي يمثل منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي المستدام في المملكة؛ حيث يقدم خمس دراسات تتناول كل منها قضية من القضايا الاستراتيجية ذات العلاقة برؤية المملكة 2030 تحت شعار "اقتصاد أساسه الإنسان".

ويُشار إلى أن "معلومات مباشر" راعي إعلامي لـ"منتدى الرياض الاقتصادي".

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