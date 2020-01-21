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صحفي أمريكي يبث فيديوهات مباشرة من بيروت لصالح "هآرتس" والأمن يعتقله

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صحفي أمريكي يبث فيديوهات مباشرة من بيروت لصالح "هآرتس" والأمن يعتقله صحفي أمريكي يبث فيديوهات مباشرة من بيروت لصالح "هآرتس" والأمن يعتقله

جي بي سي نيوز :- أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، أنها اقتادت مواطنا أمريكيا إلى التحقيق، بعدما تبين أنه يبث فيديوهات مباشرة للأحداث الدائرة في بيروت لصالح صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ووفق بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة، فإنه "إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرا حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه إليه، حيث اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يصور نفس المقاطع الموجودة على الصفحة المعادية، فتم اقتياده للتحقق من هويته والتثبت من علاقته بتلك الصفحة وحقيقة بثه لصالحها".

وأضاف البيان أنه "تبين أن الموقوف يدعى "نيكولاس أ.د.ف." ويحمل الجنسية الأمريكية، ومقيم في محلة عين المريسة-بيروت، وقد ادعى أنه صحافي يعمل لحسابه الخاص".

وأكد بيان أمن الدولة أنه "بعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق".

وأصيب أمس الأحد، 145 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في يوم ثان من الاحتجاجات العنيفة التي تهز لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة.

المصدر: ليبانون فايلز

جي بي سي نيوز

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