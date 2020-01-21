سهم "بوينج" يتراجع 5% مع تقارير بشأن تأخر عودة "737ماكس"

مباشر: تراجع سهم "بوينج" بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إشارات بشأن تأخير الموافقة التنظمية على طراز "737 ماكس".

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها أن "بوينج" لا تتوقع أن يوقع المنظمون على طراز "737 ماكس" حتى يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين وهو أبعد من الموعد المتوقع.

وكان تقرير صحفي ذكر أمس أن الشركة الأمريكية تجري محادثات مع بنوك من أجل اقتراض 10 مليارات دولار أو أكثر لمواجهة التكاليف المتزايدة بعد حادثين قاتلين لطائرات "737 ماكس".

وقامت الشركة بتعليق إنتاج الطائرات من طراز "737 ماكس" في الشهر الجاري، نتيجة لاستمرار وقف استخدامها.

وبحلول الساعة 7:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 5.5 بالمائة إلى 306.27 دولار