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رئيس الغرفة التجارية: "منتدى الرياض" يواكب تحديات المملكة الاقتصادية

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رئيس الغرفة التجارية: "منتدى الرياض" يواكب تحديات المملكة الاقتصادية رئيس الغرفة التجارية: "منتدى الرياض" يواكب تحديات المملكة الاقتصادية

الرياض - مباشر: أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، في كلمة خلال افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي، على أهمية إقامة الملتقى في التوقيت الحالي لما تشهده المملكة من تحديات وتحول جذري في اقتصادها.

وأشاد العجلان، بدعم القيادة للمنشآت الاقتصادية كافة، منوها إلى ما تتلقاه غرفة الرياض التجارية من دعم من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر في تعزيز دور الغرفة بخدمة قطاع الأعمال والتنمية المجتمعية.

وأوضح العجلان، أن منتدى الرياض الاقتصادي عبر دوراته المتعاقبة، يشكل حدثاً يترقبه المختصون والمهتمون، لما يمثله من منهجية علمية في تناوله القضايا والموضوعات التي يطرحها، من خلال أهميتها ودراستها بشكل دقيق وعلمي، بشكل لم يكتف بالدراسة والنتائج، إنما يقدم أيضا توصيات ومبادرات وآليات لمعالجة تلك القضايا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المنتدى في دورته الحالية عمل على مواكبة ما تشهده المملكة من إصلاحات وتحولات مهمة بالتطرق لخمس دراسات تتناول وظائف المستقبل والبيئة والإصلاحات المالية والقطاع غير الربحي والهجرة العكسية.

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