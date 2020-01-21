تكريم "معلومات مباشر" في منتدى الرياض الاقتصادي

الرياض- مباشر: كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، موقع "معلومات مباشر"، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك خلال بدء فاعليات منتدى الرياض الاقتصادي، المقام في العاصمة السعودية على مدار ثلاثة أيام.

وسلم الأمير فيصل درع التكريم للرئيس التنفيذي لشركة مباشر ميديا، عاصم البصال، وذلك كأحد الرعاة الإعلاميين لمنتدى الرياض الاقتصادي.

وافتتح أمير الرياض مساء اليوم منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، والذي يقام تحت شعار "اقتصاد أساسه الإنسان" ويتناول العديد من الملفات الاقتصادية المهمة.

من جانبه، قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس المنتدى، إن منتدى الرياض الاقتصادي يعد رافداً للاقتصاد الوطني السعودي، ومصدراً للمعلومات للقطاعين العام والخاص.

وأضاف في كلمته في افتتاح المنتدى، أن دراسات المنتدى كان لها دور كبير في العديد من القرارات الاصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لبيانات غرفة الرياض، تتمثل أهداف المنتدى في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشجيعها، وتحديد دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنوعه من خلال الاستغلال الثروات الوطنية، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها.

وتشمل أهداف المنتدى اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

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