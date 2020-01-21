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باختصار..ماذا حدث في النوبة وأهاليها خلال السنوات الماضية قصة السد العالي وكيف تم تعويض أهالي النوبة

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