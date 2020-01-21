محدث.. الذهب يهبط عند التسوية مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا"

مباشر: انخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات الجيوسياسية والتجارية ومخاوف تفشي فيروس "كورونا".

وكان المعدن الأصفر ارتفع خلال الجلسة مع التوترات في الشرق الأوسط لكنه تحول للهبوط عند التسوية.

في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين أحد أكبر المشترين للمعدن الأصفر قد يضر بالإقبال على الذهب.

وفي التطورات التجارية، ذكر وزير الخزانة الأمريكي أن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين قد لا تسقط كافة التعريفات الجمركية.

وفي سياق منفصل، انطلقت اليوم مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ بتهمي إساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماع للسياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1557.90 دولار للأوقية، بعد أن كان مرتفعاً عند 1568.80 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جريينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1557.91 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند 97.535.