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انطلاق مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ وسط جدل حول مدتها

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انطلاق مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ وسط جدل حول مدتها انطلاق مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ وسط جدل حول مدتها

مباشر: انطلقت مساءلة الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ وسط جدل ساخن حول القواعد التي يتهمها الديمقراطيون بأنها محاولة من جانب الجمهوريين للتسرع في المساءلة مع تغطية الأدلة وتجاهل الشهود.

وأعرب الديمقراطييون عن غضبهم من القرار التنظيمي المكون من أربع صفحات الذي أعلنه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" مساء الاثنين والذي يمنح كل جانب 24 ساعة منقسمة على مدار يومين لمناقشة الحجج، ويؤجل مسألة الشهود إلى ما بعد تقديم الحجج ويتطلب التصويت على تقديم أدلة المجلس.

وقال "آدم شيف" النائب الديمقراطي المسؤول عن المساءلة للصحفيين اليوم الثلاثاء: "هذا القرار لا ينص على إجراء محاكمة عادلة، هذه مساءلة مزورة".

في حين يخطط زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" لإجراء تعديلات على القرار قائلاً: "يبدو أن قواعد ماكونيل صممها الرئيس لصالح نفسه، وسيؤدي ذلك إلى مساءلة متسرعة مع القليل من الأدلة".

وكان ترامب ووصف المساءلة في مجلس الشيوخ في إطار عزله بـ"الزائفة" خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر دافوس.

ويشرف رئيس المحكمة العليا "جون روبرتس" على إجراءات المساءلة في مجلس الشيوخ، بينما لن يمثل ترامب أمام الكونجرس وسيمثله المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سيبولوني ومحاميه الشخصي جاي سيكولو.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح عزل ترامب بعد الموافقة على تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

مباشر (اقتصاد)

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