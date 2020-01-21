أفضل 10 نصائح لسياحة طبية آمنة

السياحة الطبية هي اتجاه شائع لا يوفر المال والعلاج فقط ولكن يتيح السفر واستكشاف ثقافات جديدة.

بغض النظر عن أسباب السفر إلى الخارج للحصول على المساعدة الطبية: لعلاج مرض خطير أو تحسين مظهرك ، ضع في اعتبارك أن هذه الرحلة لا تزال مرتبطة بصحتك. والحذر هو أهم ما يمكن النصح به.

إليك 10 نصائح لجعل رحلتك الطبية آمنة.

# 1 تأكد من اعتماد المستشفى الذي اخترته.

عادةً ما تشير المستشفيات إلى الشهادات والجوائز التي بحوزتها وأنواع العلاجات والإجراءات التي توفرها بحيث يمكنك بسهولة التحقق مما إذا كان الفريق الطبي يقدم علاجات تتوافق مع معايير وإرشادات الرعاية الصحية الدولية.

# 2 استخدم المواقع التي توفر معلومات موثوقة.

المعلومات الموثوقة هي ما يتم دعمها عادتا بواسطة جمعيات السياحة الطبية المحلية والدولية ومجلة السفر الطبي الدولي (IMTJ).

# 3 اطلب المساعدة من منصات السياحة الطبية عبر الإنترنت.

الهدف هو مساعدة المريض على الاتصال بالمستشفى والطبيب المناسبين بسرعة. يذكر بعضهم مثل Bookimed.com أنهم يقدمون للمرضى مساعدة شاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بما في ذلك ترجمة السجلات الطبية وحجز الفنادق والدعم اللوجستي وبدون رسوم اضافية.

# 4 اجمع معلومات اكثر

لا توجد أسئلة عديمة القيمة عندما يتعلق الأمر بصحتك. اسأل وكيلك الطبي ، اسأل ممثلي المستشفى واسأل طبيبك عن كل ما يقلقك.

# 5 اقرأ المراجعات و التقييمات

من الضروري قراءة قصص المرضى الحقيقيين الذين خضعوا لعلاجات وإجراءات في مستشفيات معينة. اقرأ المراجعات على صفحة المستشفى ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والموارد المستقلة مثل موقع trustpilot.com. لا تخجل من الاتصال بالشخص الذي شارك تجربته إذا كانت لديك أي شكوك أو كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

# 6 اعرف حقوقك.

للسائح الطبي الحق في الحصول على معلومات ضرورية وموثوقة حول قواعد الدخول إلى بلد الإقامة المؤقتة والمغادرة من البلاد والعلاج وأسعاره بالإضافة إلى الحق في الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها والحق في الحصول على وكيل طبي موثوق.

# 7 لا تكذب

لا تخفي هذه الحقائق أبدًا عن طبيبك حتى لو كان الأمر محرجًا:

تاريخك الطبي وخاصة العمليات الجراحية

عمرك

العادات الغذائية واضطرابات الأكل

الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها

العادات السيئة

الاكتئاب وتقلبات المزاج

التاريخ الجنسي.

ستساعد هذه المعلومات طبيبك على تقليل مخاطر العلاج والشفاء.

# 8 لا تفعل هذا وحدك.

أخبر عائلتك وأصدقائك. اسمح لأحدهم بمرافقتك أثناء زيارتك للمركز الطبي ليقدم لك الدعم اللازم. إن أي مشكلات تتعلق بالرعاية الصحية والمسافة الطويلة والأماكن والوجوه الجديدة بحد ذاتها مرهقة للغاية وتحتاج بالتأكيد إلى شخص يقف الى جانبك ويواجهها معك .

# 9 اقرأ عن البلد والسكان المحليين.

البلد الجديد هو دائمًا مكان غير مريح. ومع ذلك تأكد من معرفة القواعد الأساسية للسلوك في البيئة الجديدة. تعرف على اللغة الأم للمواطنين المحليين ما إذا كانوا يتحدثون الإنجليزية حتى لا يكون لديك حاجز لغة مع طبيبك.

# 10 خذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة.

بالنسبة لبعض السياح ، من الصعب للغاية التكيف مع منطقة مناخية أخرى. تقلبات درجة الحرارة الكبيرة يمكن أن يكون تحديا حقيقيا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو لأولئك الذين يحتاجون إلى جراحة العظام. درجات الحرارة العالية تسرع بشكل كبير من امتصاص الأنسولين كذلك, كما يمكن أن يساهم تغير المناخ المتكرر في إضعاف الجهاز المناعي بشكل عام.

فكر في خطر الأمراض المعدية. ليس من قبيل المصادفة أن الدخول إلى بعض البلدان لا يُسمح به إلا بعد أخذ تلقيح محدد.

في الوقت الراهن حيث كل شيء من حولنا رقمي, أصبح المرضى أذكياء بدرجة كافية ومن الصعب خداعهم ، الرحلات آمنة ، ترتيبات السفر شفافة ، فقط استخدم ذكائك - وكل شيء سيكون على ما يرام. اعتن بنفسك!