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بوتين يصدق على تشكيل الحكومة الجديدة في روسيا

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بوتين يصدق على تشكيل الحكومة الجديدة في روسيا بوتين يصدق على تشكيل الحكومة الجديدة في روسيا

مباشر: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل حكومته الجديدة، مع تعيين مستشاره الاقتصادي "أندريه بيلوسوف" نائب أول لرئيس الوزراء.

ويحل "بيلوسوف" الذي عمل مستشاراً اقتصادياً لبوتين منذ 2013  محل "أنطون سيلوانوف" الذي تولى هذا المنصب منذ مايو 2018.

وقال "بوتين" في حديث تليفزيوني اليوم الثلاثاء، إن تعديل حكومته كان كبيراً، لكن العديد من وزراء حكومته القديمة حافظوا على مناصبهم.

وفي خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي، أعلن بوتين خططاً لإصلاحات دستورية مما دفع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف إلى الاستقالة إلى جانب حكومته وتعيين "ميخائيل ميشوستن" بديلاً له.

وكان بوتين اقترح تكليف مجلس النواب بسلطة ترشيح رئيس ونواب رؤساء الوزراء والوزراء، على أن يكون الرئيس ملزمًا بتعيين المرشحين المقترحين من البرلمان.

مباشر (اقتصاد)

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