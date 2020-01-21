ذوو المفقود حمزة الخطيب يصدرون بياناً " نص البيان "

جى بي سي نيوز :- اصدر ذوو المفقود حمزة الخطيب بيانا مساء اليوم الاثنين بعد عدم العثور على ابنهم وفقدانه في السيل .

المدينة نيوز وصلها نسخة من البيان وتاليا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من ذوي المفقود حمزة الخطيب خاصة وأهالي يطا عامة

قال تعالى ( سورة البقرة )

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155 ) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( 156 )