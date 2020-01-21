وزير الطاقة السعودي: روسيا لا تدرس الخروج من "أوبك+"

الرياض - مباشر: نفى وزير الطاقة السعودي، دراسة روسيا لفكرة الخروج من "أوبك+".

وصرح الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء: بأنه "على دراية بأنه لا أحد في روسيا يفكر في الانسحاب من اتفاق أوبك+ في مارس/ آذار المقبل"، وفقاً لوكالة “رويترز".

وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه من المهم لـ"أوبك+" أن تجتمع في مارس/ آذار المقبل لمراجعة اتفاقها الحالي.

جاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وتوقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم، مزيدا من التعافي لأسعار النفط في العام الجاري، نتيجة الطلب القوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.

واتفقت منظمة "أوبك" ومنتجين من مستقلين من خارجها على خفض إنتاج النفط بداية من يوليو / تموز وحتى نهاية مارس/آذار لعام 2020.

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