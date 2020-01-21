استهلاك الذهب في الصين يتراجع لأول مرة منذ 2016

مباشر: تراجع استهلاك الذهب في الصين للمرة الأولى في 3 سنوات خلال العام الماضي، مع ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكشفت بيانات صادرة عن اتحاد شركات الذهب الصينية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي استهلاك الذهب في الصين تراجع بنسبة 12.91 بالمائة في العام الماضي ليصل إلى مستوى 1002.78 طن.

وأرجعت البيانات الانخفاض في استهلاك الذهب في أكبر سوق للمعدن في العالم إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني في 2019 وكذلك ارتفاع أسعار المعدن في النصف الثاني من العام الماضي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 18.3 بالمائة في عام 2019، مدفوعاً بشكل رئيسي باتجاه البنوك المركزية إلى السياسة التيسيرية.

فيما أشارت البيانات إلى انخفاض استهلاك المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 8.16 بالمائة ليصل إلى 676.23 طن في عام 2019، في حين انخفض استهلاك سبائك الذهب والعملات المعدنية بنسبة 26.97 بالمائة ليصل إلى 225.8 طن.

وانخفض إنتاج الذهب في الصين للعام الثالث على التوالي في 2019 بنسبة 5.21 بالمائة ليصل إلى 380.23 طن.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة إلى 1557.50 دولار للأوقية.