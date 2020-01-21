أخبار عاجلة

مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل -
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل حلقات الذرة مع البقول -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل بودينج الحلاوة الطحينية بالموز -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ام علي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة - ام علي ووصفقات اخري - حلقة كاملة -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

استهلاك الذهب في الصين يتراجع لأول مرة منذ 2016

Google+ Print
استهلاك الذهب في الصين يتراجع لأول مرة منذ 2016 استهلاك الذهب في الصين يتراجع لأول مرة منذ 2016

مباشر: تراجع استهلاك الذهب في الصين للمرة الأولى في 3 سنوات خلال العام الماضي، مع ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكشفت بيانات صادرة عن اتحاد شركات الذهب الصينية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي استهلاك الذهب في الصين تراجع بنسبة 12.91 بالمائة في العام الماضي ليصل إلى مستوى 1002.78 طن.

وأرجعت البيانات الانخفاض في استهلاك الذهب في أكبر سوق للمعدن في العالم إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني في 2019 وكذلك ارتفاع المعدن في النصف الثاني من العام الماضي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 18.3 بالمائة في عام 2019، مدفوعاً بشكل رئيسي باتجاه البنوك المركزية إلى السياسة التيسيرية.

فيما أشارت البيانات إلى انخفاض استهلاك المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 8.16 بالمائة ليصل إلى 676.23 طن في عام 2019، في حين انخفض استهلاك سبائك الذهب والعملات المعدنية بنسبة 26.97 بالمائة ليصل إلى 225.8 طن.

وانخفض إنتاج الذهب في الصين للعام الثالث على التوالي في 2019 بنسبة 5.21 بالمائة ليصل إلى 380.23 طن.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة إلى 1557.50 دولار للأوقية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - السياحة تخفض أسعار المواقع الأثرية بنسبة 50% خلال أجازة منتصف العام

8 الصبح - السياحة تخفض أسعار المواقع الأثرية بنسبة 50% خلال أجازة منتصف العام

ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات مخزونات الخام الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات مخزونات الخام الأمريكية

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 23-1-2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 23-1-2020

أسعار النفط تتراجع 1.5% لتسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع

أسعار النفط تتراجع 1.5% لتسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع