البنوك المركزية تبحث مستقبل العملات الرقمية

مباشر: شكلت عدة بنوك مركزية حول العالم مجموعة عمل؛ لتقييم إمكانية تدشين عملات رقمية.

وقال بنك اليابان المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إنه انضم إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وعدد من البنوك المركزية الأخرى في تشكيل مجموعة لتقييم الحالات المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وأوضح البيان أن المجموعة تضم أيضًا البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا إلى جانب بنك التسويات الدولية، والتي ستقوم بتقييم خيارات التصميم الاقتصادي والفني والتقني بما في ذلك قابلية التشغيل البيني عبر الحدود، وتبادل المعرفة حول التقنيات الناشئة.

وسيرأس المجموعة كل من "بنوا كوير" رئيس مركز الابتكار في بنك التسويات، و"جون كونليف" نائب محافظ بنك إنجلترا ورئيس لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق.