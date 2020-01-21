المالية السعودية: "الصندوق السيادي"يضخ حصيلة طرح أرامكو لدعم الصناعات المحلية

الرياض - مباشر: ذكر وزير المالية السعودي، أن صندوق الاستثمارات السيادي سيضخ حصيلة الطرح العام لعملاق نفط أرامكو في الاقتصاد المحلي على مدار بضع أعوام.

وأوضح محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة صرح أرامكو ستدعم الصناعات المحلية في المملكة، مضيفاً "بما فيها العسكرية"، وفقاً لوكالة "رويترز".

جاءت تصريحات الجدعان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وصرح الجدعان: "إنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي ثلاثين مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي ستتلقى صناعات محلية جديدة وقائمة، بما في ذلك الصناعات العسكرية والتكنولوجية، دعما في رأس المال".

وأكمل، سندعم صناعة المملكة العسكرية لتطوير الأصول العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع توترات ومخاطر المنطقة.

وتوقع الجدعان، مزيدا من التعافي لأسعار النفط في العام الجاري، نتيجة الطلب القوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.

وأشار، إلى تقديرات بتحقيق عجزا بنهاية العام أقل مما أُعلن الشهر الماضي، والذي قُدر سابقاً بنحو خمسين مليار دولارلـ2020.

وألمح الجدعان: "تركيزنا منصب بشدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع التركيز على السياحة والترفية والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي".

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