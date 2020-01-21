أخبار عاجلة

مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل -
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل حلقات الذرة مع البقول -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل بودينج الحلاوة الطحينية بالموز -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ام علي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة - ام علي ووصفقات اخري - حلقة كاملة -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع انطلاق قمة "دافوس"

Google+ Print
محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع انطلاق قمة "دافوس" محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع انطلاق قمة "دافوس"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي، ومخاوف انتشار فيروس الصين.

وكان أسهم قطاع الموارد الأساسية أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية بعدما تراجعت بنحو 1.2 بالمائة، في حين ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.6 بالمائة.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى قمة المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، بحضور قادة العالم.

وفي خطابه بمؤتمر "دافوس"، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول إلى جعل مواطنيها أولوية في سياساتها الاقتصادية.

وفي سياق آخر، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة وتراجع الرغبة في المخاطرة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأعلى مستوى منذ 2015، كما صعد معدل تشغيل العمالة في بريطانيا لمستوى قياسي.

وعند ختام الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 423.3 نقطة.

 وهبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 0.5 بالمائة ليهبط إلى 7610.7 نقطة، كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 6045.9 نقطة.

بينما استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 13555.8 نقطة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1094 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر