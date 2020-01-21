محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع انطلاق قمة "دافوس"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي، ومخاوف انتشار فيروس الصين.

وكان أسهم قطاع الموارد الأساسية أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية بعدما تراجعت بنحو 1.2 بالمائة، في حين ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.6 بالمائة.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى قمة المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، بحضور قادة العالم.

وفي خطابه بمؤتمر "دافوس"، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول إلى جعل مواطنيها أولوية في سياساتها الاقتصادية.

وفي سياق آخر، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة وتراجع الرغبة في المخاطرة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأعلى مستوى منذ 2015، كما صعد معدل تشغيل العمالة في بريطانيا لمستوى قياسي.

وعند ختام الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 423.3 نقطة.

وهبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 0.5 بالمائة ليهبط إلى 7610.7 نقطة، كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 6045.9 نقطة.

بينما استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 13555.8 نقطة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1094 دولار.