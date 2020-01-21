"راي داليو" للمستثمرين: الكاش بلا قيمة.. استثمروا بمحفظة متنوعة

مباشر: أوصى مدير أحد أكبر صناديق التحوط في العالم المستثمرين بزيادة الاستثمار عبر محفظة متنوعة، محذراً من فقدان فرصة مكاسب السوق في الوقت الحالي.

وتقف الأسهم الأمريكية والأوروبية بالقرب من مستوياتها القياسية في الوقت الحالي مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال "راي داليو" مؤسس صندوق "بريدجووتر أسيوشيتس" للاستثمار في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه ينصح بوجود محفظة عالمية ومتنوعة بشكل جيد في هذا السوق، محذراً بالاحتفاط بالنقد "الكاش".

وقال "داليو" للمستثمرين: " الكاش ليس له قيمة حالياً، استثمر النقد، فلا يزال هناك الكثير من الأموال محفوظة في شكل سيولة نقدية".

وتابع "داليو": "يجب أن يكون لديك توازن، وأعتقد أنه يجب أن يكون لديك قدر معين من الذهب في محفظتك"، مكررًا دعوته في العام الماضي أن الذهب سيكون استثمارًا كبيرًا في السنوات القادمة.

لكن مدير صندوق التحوط حذر من البيتكوين قائلاً: "هناك غرضان من المال، وسيلة للتبادل ومخزن للثروة، والبيتكوين غير فعال في أي من تلك الحالات الآن".

وعن النمو الاقتصادي، قال "داليو" إنه لا يعتقد بوجود اتجاه هبوطي للاقتصاد في العام الجاري، لكنه أشار إلى أن ذلك محتمل بنحو 20 بالمائة كل عام.