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فيسبوك تعتزم إضافة ألف وظيفة في المملكة المتحدة بعد البريكست

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فيسبوك تعتزم إضافة ألف وظيفة في المملكة المتحدة بعد البريكست فيسبوك تعتزم إضافة ألف وظيفة في المملكة المتحدة بعد البريكست

مباشر: تعتزم فيسبوك توظيف 1000 شخص في لندن هذا العام بعد خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، مع استمرار الشركة في تطوير أكبر مركز هندسي لها خارج الولايات المتحدة.

وقالت نائب رئيس فيسبوك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "نيكولا مندلسون" في حوار لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من نصف الوظائف الجديدة في المملكة المتحدة ستكون في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك هندسة البرمجيات وعلوم البيانات.

وستكون الوظائف الأخرى تعمل على اكتشاف وإزالة المحتوى الضار من المنصات مثل فيسبوك وماسنجر وإنستجرام وواتساب.

ومن جانبه، رحب رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون" بخطة فيسبوك لتوسيع أعمالها في بريطانيا، مؤكداً أن حكومته ملتزمة بأن تكون المملكة أكثر الأماكن أمانًا في العالم للشركات العاملة في القطاع الرقمي.

وتحاول فيسبوك إعادة بناء الثقة في منصاتها للتواصل الاجتماعي بعد فضيحة اختراق البيانات التي حصلت عليها شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات عام 2018.

مباشر (اقتصاد)

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