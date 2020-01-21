ترامب يلمح لصفقة تجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي

مباشر: تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة تجارية مع رئيس المفوضية الأوروبية بعد بدء منتدى الاقتصادي في دافوس اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب عبر بيان نشره البيت الأبيض: "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مفاوض شديد الصعوبة، وهو خبر سيء بالنسبة لنا، لأننا سنتفاوض على صفقة تجارية كبيرة، ونأمل أن نتمكن من إنجاز الصفقة".

وأضاف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوروبا هو شيء نريد جميعا أن نكون قادرين عليه.

وقالت "لاين" أن صداقة الشعب الأمريكي والشعب الأوروبي ستساعد على بناء الصفقة التجارية، كما أن هنالك قضايا يجب مناقشها مع ترامب.

يذكر أن ترامب هدد مراراً بفرض تعريفات ضد السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل لصفقة تجارية تقلص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع أوروبا.

وكان ترامب قد اتفق بالأمس مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بشأن عقد هدنة بشأن الضريبة الفرنسية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.