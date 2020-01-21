منوشين: المرحلة الثانية للصفقة التجارية قد لا تسقط كافة التعريفات

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية قد لا تُلغي كافة التعريفات على السلع الصينية.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي تهدف إلى شراء بكين المزيد من السلع والمنتجات الأمريكية على مدى عامين.

وأضاف "منوشين" خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، أن الخطوة التالية في مفاوضات التجارة مع الصين بشأن المرحلة الثانية سوف تُسقط بعض التعريفات ولكن ليست كلها".

وحذر وزير الخزانة الأمريكي على هامش تواجه في مؤتمر "دافوس" من أن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية قد لا تكون بالاتفاق الكبير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في خطابه بمؤتمر "دافوس"إلى أن المفاوضات مع الصين حول المرحلة الثانية من الصفقة التجارية ستبدأ في وقت قريب للغاية.

وفي سياق آخر، أشار "منوشين" إلى أن بعض الدول الأوروبية قد تتعرض لتعريفات جديدة من الولايات المتحدة حال تطبييق ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.