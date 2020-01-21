السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية

الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية.

وتم توقيع الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مع بنك الجزيرة، بقيمة 250 مليون ريال، مع إمكانية شراء المزيد من المحافظ العقارية من البنك مستقبلاً بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان.

ووقع الطرفان مذكرة التفاهم بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من خلال شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك إلى ضخ مزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري، مما يسهم في تخفيض كلفة التمويل العقاري على المواطنين.

ووقع اتفاقية الشراء الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل الحوشان، اللذان أكدا التزامهما الكامل بدعم قطاع التمويل العقاري في المملكة من خلال التوقيع أيضا على مذكرة التفاهم المتضمنة للعديد من اتفاقيات شراء المحافظ مستقبلا بين الطرفين، ما يضمن استمرارية ضخ السيولة والاستقرار في قطاع التمويل السكني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لمساعدة المواطنين في امتلاك المنازل.

وأضاف سوسيني، أن الاتفاقية مع بنك الجزيرة تعزز التزام الشركة بتوفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري وتشجيع توفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين.

وأوضح سوسيني، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات لشراء محافظ التمويلات العقارية يساعد الشركة في تحقيق هدف الشركة الاستراتيجي المتمثل في إعادة تمويل ما لا يقل عن 10 بالمائة من سوق التمويل العقاري في المملكة بنهاية عام 2020، و20 بالمائة من السوق بحلول عام 2028.

ولفت، إلى أن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بقطاع الإسكان والتي تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70 بالمائة.

وأشار سوسيني، إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نجحت منذ تأسيسها عام 2017 في الاستحواذ على أكثر من 20 محفظة تمويل عقاري؛ من عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة العربية السعودية.

وضخت الشركة أكثر من ملياري ريال في الاستحواذ على هذه المحافظ، وتواصل التزامها بضخ مزيد من السيولة في السوق من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع شركائها لتتيح للبنوك والشركات تمويل المزيد من المواطنين الراغبين في امتلاك المنازل، بحسب الرئيس التنفيذي.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة: إنه منذ عام 2008 استثمر البنك في نشاط التمويل العقاري، إذ زادت محفظة البنك التمويلية عاما بعد عام.

وأضاف نبيل الحوشان، أن البنك مستمر بالعمل على تعزيز موقعه في سوق التمويل العقاري بما يضمن تطوير وتحسين منظومة التمويل في المملكة، وتوفير الحلول التمويلية الإبداعية للمواطنين، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري يعزز الالتزام في هذا الجانب.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20 بالمائة من سوق القروض العقارية في المملكة الذي من المتوقع أن ينمو إلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وتواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.

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