ترامب يوجه رسالة للفيدرالي: الفائدة السالبة يمكن الاعتياد عليها بسرعة

مباشر - أحمد شوقي: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي مجدداً، مشيراً إلى أنه بإمكانه الاعتياد على معدلات الفائدة السالبة

وأضاف ترامب في خطابه في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن بما أن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أقوى قوة اقتصادية في العالم نحن مضطرون للتنافس مع الدول التي تحصل على معدلات سالبة، وهذا شيء جديد للغاية".

وأوضح ترامب: "بمعنى أن هذه الدول تتقاضى أموالاً للاقتراض، وهو شيء يمكنني التعود عليه بسرعة كبيرة، أحب ذلك".

وكثيراً ما دعا الرئيس الأمريكي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة إلى النطاق السالب من أجل الحصول على ميزة تنافسية عادلة مع الدول ذات الفائدة السالبة أمثال الاتحاد الأوروبي واليابان".

وأضاف ترامب أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة جيدة على الرغم من حقيقة قيام الفيدرالي بزيادة معدلات الفائدة بشكل سريع، ثم خفضها بعد ذلك ببطء شديد.

وبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض 4 مرات في 2018، دفعه تباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط الهبوطية للتضخم إلى خفض معدلات الفائدة 3 مرات في 2019 لتتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة.