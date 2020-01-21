أخبار عاجلة

رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل حلقات الذرة مع البقول -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل بودينج الحلاوة الطحينية بالموز -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ام علي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة - ام علي ووصفقات اخري - حلقة كاملة -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة -
الفنان سيد رجب يفتتح احتفالية "مصرنا" بكلمة عن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يوجه رسالة للفيدرالي: الفائدة السالبة يمكن الاعتياد عليها بسرعة

Google+ Print
ترامب يوجه رسالة للفيدرالي: الفائدة السالبة يمكن الاعتياد عليها بسرعة ترامب يوجه رسالة للفيدرالي: الفائدة السالبة يمكن الاعتياد عليها بسرعة

مباشر - أحمد شوقي: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد الاحتياطي الفيدرالي مجدداً، مشيراً إلى أنه بإمكانه الاعتياد على معدلات الفائدة السالبة

وأضاف ترامب في خطابه في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن بما أن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أقوى قوة اقتصادية في العالم نحن مضطرون للتنافس مع الدول التي تحصل على معدلات سالبة، وهذا شيء جديد للغاية".

وأوضح ترامب: "بمعنى أن هذه الدول تتقاضى أموالاً للاقتراض، وهو شيء يمكنني التعود عليه بسرعة كبيرة، أحب ذلك".

وكثيراً ما دعا الرئيس الأمريكي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة إلى النطاق السالب من أجل الحصول على ميزة تنافسية عادلة مع الدول ذات الفائدة السالبة أمثال الاتحاد الأوروبي واليابان".

وأضاف ترامب أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة جيدة على الرغم من حقيقة قيام الفيدرالي بزيادة معدلات الفائدة بشكل سريع، ثم خفضها بعد ذلك ببطء شديد.

وبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض 4 مرات في 2018، دفعه تباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط الهبوطية للتضخم إلى  خفض معدلات الفائدة 3 مرات في 2019 لتتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئاسة الفلسطينية تنفي إجراء حوار مع ترامب

الرئاسة الفلسطينية تنفي إجراء حوار مع ترامب

الأخبار - ترامب يعتزم كشف خطة سلام الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل

الأخبار - ترامب يعتزم كشف خطة سلام الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل

الاخبار - هديل عويس / الكاتبة الصحفية تروي تفاصيل إعلان ترامب كشف خطة سلام الشرق الأوسط

الاخبار - هديل عويس / الكاتبة الصحفية تروي تفاصيل إعلان ترامب كشف خطة سلام الشرق الأوسط

انقسام في الشارع الأمريكي حول عزل ترامب

انقسام في الشارع الأمريكي حول عزل ترامب