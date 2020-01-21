غداً.. تدشين سيارات الأجرة الجديدة بالمطارات السعودية

الرياض – مباشر: يدشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، صالح الجاسر، منظومة مركبات الأجرة الجديدة، يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يبدأ التدشين من الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور معالي رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ورئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير النقل، بحسب الوكالة الرسمية، إن إطلاق مثل هذه المشاريع التطويرية يأتي مواكبة لما تحظى به المملكة من مكانة على المشهد الدولي، ومن بينها ترأسها واستضافتها لاجتماعات مجموعة العشرين G20، وإطلاقها للتأشيرة السياحية التي شجعت آلاف السياح على القدوم إلى المملكة جواً للتعرف على إمكاناتها ومقوماتها السياحية الهائلة.

وأضاف صالح الجاسر، أن هذه القفزات النوعية تأتي بفضل ما تشهده وزارة النقل وكافة الأجهزة الحكومية الشريكة من دعم لا محدود من القيادة السعودية.

وأكد الوزير، أن كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها توفير مركبة الأجرة الجديدة المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض.

ومن جهته، اوضح رئيس الهيئة العامة للنقل، أن تدشين مركبة الأجرة المطوّرة لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخصائص الداخلية فيها؛ بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها.

وأضاف رميح الرميح، أن تجهيزاتها الداخلية الحديثة تشتمل على مميزات عديدة؛ من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة للتيسير على العملاء، مع اتصالها بالخرائط الذكية، وإمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات، كما ترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة لرفع مستويات الأمان، وقدرة التنبيه عند الطوارئ، وعرض بيانات السائق كاملة، مع وجود كاميرا لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة في الخدمة حفظا لحقوق المستفيدين وتعزيزًا لمبدأ التنافسية.

وبين الرميح، أن التطوير جاء ليشمل الجدوى الاقتصادية المرتبطة بقيمة صناعة النقل في الحياة اليومية، بعد أن صدر التنظيم المتعلق بالإعلان على وسائل النقل بالأجرة، ويتيح هذا فرصة كبيرة لتنويع مصادر الدخل مع تشريع فرص لا محدودة لإيصال رسالة المملكة إلى كل زائر.

وأشار الرميح، إلى أن البداية وإن كانت من المطارات، إلا أنها ستنتقل قريبا لتشمل كافة خدمات الأجرة، بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي، الذي أثرى القائمين على النقل برؤاه ومقترحاته.

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