الأسهم الأمريكية تهبط من مستوياتها القياسية في المستهل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات التجارية والاقتصادية.

وقاد قطاعا المواد الخام والطاقة خسائر "ستاندرد آند بورز"، كما كان سهما "جولدمان ساكس" و"جي.بي.مورجان" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".

ويترقب المستثمرون تطورات التجارة وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر "دافوس" بأن المفاوضات مع الصين بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية سوف تبدأ قريباً.

في حين أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن المرحلة الثانية قد لا تشهد إلغاء كافة التعريفات التي تفرضها واشنطن ضد الصين.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية دفعتها لمستويات قياسية في الجلسات الأخيرة على خلفية توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومع خفضه السادس على التوالي لتقديرات النمو الاقتصادي العالمي، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري إلى 2 بالمائة من 2.1 بالمائة.

جدير بالذكر أن البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين بالأمس في عطلة رسمية احتفالاً بيوم "مارتن لوثر كينج".

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة عند 29301.4 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 3321 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة مماثلة عند 9362 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.444.