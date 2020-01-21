أخبار عاجلة

رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل حلقات الذرة مع البقول -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل بودينج الحلاوة الطحينية بالموز -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ام علي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة - ام علي ووصفقات اخري - حلقة كاملة -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة -
الفنان سيد رجب يفتتح احتفالية "مصرنا" بكلمة عن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مستشار ترامب يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 3% العام الجاري

Google+ Print
مستشار ترامب يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 3% العام الجاري مستشار ترامب يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 3% العام الجاري

مباشر: توقع كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن ينمو الولايات المتحدة بنحو 3 بالمائة على الأقل خلال العام الجاري.

وأضاف "لاري كودلو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكي اليوم الثلاثاء: "الاقتصاد الأمريكي يعيش دورة توسع مطولة، فيما تعتبر فترة رئاسة دونالد دورة صعودية مصغرة، فنمو الاقتصاد زاد من 1.5 بالمائة إلى 2 بالمائة، وكان من الممكن أن يتوسع بنحو 4 بالمائة لولا الدورة التشديدية التي قام بها الفيدرالي".

وفي العام الماضي تخلى الاحتياطي الفيدرالي عن نهج تشديد السياسة النقدية الذي انتهجه في 2018 ليقوم بخفض معدل الفائدة 3 مرات في 2019 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وأشار مستشار ترامب إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 3 بالمائة في 2020 مع آمال أن تساعد الصفقة التجارية مع الصين وتغير سياسة الفيدرالي في نمو الاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمائة في العام الجاري، مقارنة مع توقعات 2.9 بالمائة لعام 2019.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر