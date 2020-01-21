مستشار ترامب يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 3% العام الجاري

مباشر: توقع كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 3 بالمائة على الأقل خلال العام الجاري.

وأضاف "لاري كودلو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكي اليوم الثلاثاء: "الاقتصاد الأمريكي يعيش دورة توسع مطولة، فيما تعتبر فترة رئاسة دونالد ترامب دورة صعودية مصغرة، فنمو الاقتصاد زاد من 1.5 بالمائة إلى 2 بالمائة، وكان من الممكن أن يتوسع بنحو 4 بالمائة لولا الدورة التشديدية التي قام بها الفيدرالي".

وفي العام الماضي تخلى الاحتياطي الفيدرالي عن نهج تشديد السياسة النقدية الذي انتهجه في 2018 ليقوم بخفض معدل الفائدة 3 مرات في 2019 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وأشار مستشار ترامب إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 3 بالمائة في 2020 مع آمال أن تساعد الصفقة التجارية مع الصين وتغير سياسة الفيدرالي في نمو الاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمائة في العام الجاري، مقارنة مع توقعات 2.9 بالمائة لعام 2019.