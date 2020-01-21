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إنفوجرافيك.. أداء معدل التضخم بالسعودية خلال عام 2019

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إنفوجرافيك.. أداء معدل التضخم بالسعودية خلال عام 2019 إنفوجرافيك.. أداء معدل التضخم بالسعودية خلال عام 2019

الرياض – السيد جمال: اتخذ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "معدل التضخم" بالمملكة العربية مسارا هبوطيا خلال العام 2019، إلا أنه تحول للمنطقة الإيجابية في الشهر الأخير من العام على أساس سنوي.

ومع انخفاض آثار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة؛ من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ظل معدل التضخم بالمملكة في النطاق السالب خلال عام 2019 طيلة 11 شهرا متتاليا، واتجه نحو الارتفاع خلال ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى في العام الماضي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي، تطور أداء معدل التضخم بالسعودية ونسبة التغير خلال عامي 2019 و2018:

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تصميم: حسين مصطفى

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