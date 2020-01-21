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"الخدمات الأرضية" توقع عقداً مع الخطوط اللبنانية لمدة 3 سنوات

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"الخدمات الأرضية" توقع عقداً مع الخطوط اللبنانية لمدة 3 سنوات "الخدمات الأرضية" توقع عقداً مع الخطوط اللبنانية لمدة 3 سنوات

الرياض ـ مباشر: وقعت الشركة للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية"، عقداً مع طيران الشرق الأوسط - الخطوط اللبنانية، لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المحطات الرئيسية بالمملكة، لمدة 3 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فهد سندي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المسافرين، ورفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بالمطارات.

وأضاف سندي: "إننا نعتز في هذا اليوم بالتوقيع مع طيران الشرق الأوسط ولمدة ثلاث سنوات لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطارات الرئيسية".

وقدمت الشركة السعودية في عام 2019، بحسب الوكالة، خدماتها لأكثر من 2.29 ألف رحلة لطيران الشرق الأوسط, التي يُعد الناقل الوطني للجمهورية اللبنانية.

وأعلنت "الخدمات الأرضية"، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، عن إبرام عقد مع شركة طيران ناس، لمدة 5 سنوات، بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليار ريال.

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