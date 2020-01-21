أخبار عاجلة

رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل حلقات الذرة مع البقول -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل بودينج الحلاوة الطحينية بالموز -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ام علي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة - ام علي ووصفقات اخري - حلقة كاملة -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة -
الفنان سيد رجب يفتتح احتفالية "مصرنا" بكلمة عن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

المرصد السوري: 18 قتيلاً بقصف لطيران النظام وروسيا على حلب

Google+ Print
المرصد السوري: 18 قتيلاً بقصف لطيران النظام وروسيا على حلب المرصد السوري: 18 قتيلاً بقصف لطيران النظام وروسيا على حلب

جي بي سي نيوز :- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بسقوط 18 قتيلا من الفصائل السورية وإصابة 15 آخرين، نتيجة القصف الجوي الروسي والقصف البري على ريف حلب الغربي، حيث تواصل قوات النظام قصفها المدفعي والصاروخي على بلدات ريف حلب الغربي، حيث استهدفت كل من خان العسل والراشدين والبحوث العلمية وكفرناها.

وعلى صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على منطقة "خفض التصعيد"، حيث استهدفت كلا من خان العسل وكفرناها وعينجارة وجمعية الكهرباء بريف حلب الغربي، ومدينة معرة النعمان ومحاور القتال في ريف إدلب الشرقي.

وبحسب المرصد السوري، يرتفع عدد الغارات إلى 51 استهدفت مناطق في عويجل وكفرناها والأتارب ومحيطها وعنجارة والقاسمية وكفرحلب ودارة عزة والسلوم والكماري وكفرنوران.

وتمكنت الفصائل السورية، بحسب المرصد، من السيطرة على قريتي تل مصيطف وتل خطرة بريف إدلب بعد اشتباكات عنيفة، فيما تتواصل العملية العسكرية في ريف إدلب بقيادة ضباط روس، وسط مزيد من الخسائر البشرية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل السورية المقاتلة من جهة أخرى.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

ضبط 3 متورطين بقضايا مخدرات

ضبط 3 متورطين بقضايا مخدرات

بالفيديو : مواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين في محيط مجلس النواب ببيروت

بالفيديو : مواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين في محيط مجلس النواب ببيروت

حلب وإدلب.. قصف روسي مكثف يخلف 27 قتيلا من المدنيين

حلب وإدلب.. قصف روسي مكثف يخلف 27 قتيلا من المدنيين