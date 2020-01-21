رياح وأمطار...الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس الأربعاء

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس يوم غد الأربعاء، حيث أشير أنه من المتوقع أن يكون الطقس ممطرا على السواحل الشمالية وعدد من المناطق المتفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد يمتد إلى القاهرة، كما أشارت الأرصاد أنه من المتوقع تكون شبورة مائية على عدد من المناطق شمال البلاد، على أن يكون الطقس بارد على المناطق الشمالية، معتدل جنوبا خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا.

طقس الأربعاء

وأشار الأرصاد أيضا أن الرياح المؤثرة على البلاد أغلبها رياح شمالية غربية، تكون نشطة على البحر الأحمر وكذلك غرب البحر المتوسط، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى حدوث اضطراب في الملاحة البحرية في هذه المناطق.

أما عن حالة البحر ليوم غد الأربعاء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن يكون مضطربا على المناطق الغربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما الرياح السطحية المؤثرة عليه فهي رياح شمالية غربية.

وبالنسبة للبحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطرة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح التي تؤثر عليه هي رياح شمالية غربية.