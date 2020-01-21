أخبار عاجلة

رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل حلقات الذرة مع البقول -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل بودينج الحلاوة الطحينية بالموز -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ام علي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة - ام علي ووصفقات اخري - حلقة كاملة -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة -
الفنان سيد رجب يفتتح احتفالية "مصرنا" بكلمة عن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. دليل مصر

رياح وأمطار...الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس الأربعاء

Google+ Print
رياح وأمطار...الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس الأربعاء رياح وأمطار...الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس الأربعاء

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس يوم غد الأربعاء، حيث أشير أنه من المتوقع أن يكون الطقس ممطرا على السواحل الشمالية وعدد من المناطق المتفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد يمتد إلى القاهرة، كما أشارت الأرصاد أنه من المتوقع تكون شبورة مائية على عدد من المناطق شمال البلاد، على أن يكون الطقس بارد على المناطق الشمالية، معتدل جنوبا خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا.

طقس الأربعاء

وأشار الأرصاد أيضا أن الرياح المؤثرة على البلاد أغلبها رياح شمالية غربية، تكون نشطة على البحر الأحمر وكذلك غرب البحر المتوسط، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى حدوث اضطراب في الملاحة البحرية في هذه المناطق.

أما عن حالة البحر ليوم غد الأربعاء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن يكون مضطربا على المناطق الغربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما الرياح السطحية المؤثرة عليه فهي رياح شمالية غربية.

وبالنسبة للبحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطرة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح التي تؤثر عليه هي رياح شمالية غربية.

دليل مصر

مواضيع متعلقة
بث مباشر الزمالك يلا شوت| رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Yalla shoot اليوم من دليل مصر بدون تقطيع HD جودات

بث مباشر الزمالك يلا شوت| رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Yalla shoot اليوم من دليل مصر بدون تقطيع HD جودات

وزارة الري توضح حقيقة انخفاض منسوب المياه في نهر النيل

وزارة الري توضح حقيقة انخفاض منسوب المياه في نهر النيل

الأرصاد الجوية تعلن عن توقعاتها لطقس يوم غد السبت

الأرصاد الجوية تعلن عن توقعاتها لطقس يوم غد السبت

وزارة الإسكان تعلن عن موعد تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر"

وزارة الإسكان تعلن عن موعد تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر"