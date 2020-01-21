أسهم هونج كونج تتراجع 3% مع مخاوف "كورونا" وتصنيف موديز

مباشر: قادت مؤشرات أسهم هونج كونج خسائر إقليمية بين الأسواق الآسيوية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد خفض التصنيف الائتماني ومخاوف انتشار فيروس كورونا.

ويأتي تراجع أسهم هونج كونج بأكبر وتيرة يومية في 5 أشهر مع خفض التصنيف الائتماني للبلاد ومخاوف انتشار عدوى فيروس "كورونا" في الصين.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الإثنين، خفض تصنيف هونج كونج من "Aa2" إلى "Aa3"، بسبب طريقة التعامل الحكومية مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في المدينة منذ عدة أشهر.

وتشهد هونج كونج تظاهرات مستمرة منذ منتصف العام الماضي، تطالب بالديمقراطية والانفصال عن الصين.

كما تأثرت بورصة هونج كونج سلباً بإعلان السلطات الصينية وفاة 4 أشخاص على الأقل جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، مع الإشارة إلى أنه ينتقل بالعدوى بين الأفراد.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر "هانج سينج" للأسهم في هونج كونج بنسبة 2.8 بالمائة ليغلق عند مستوى 27985 نقطة.

وكانت أسواق الأسهم في الصين واليابان أيضاً قد تعرضت لخسائر ملحوظة اليوم، وسط قلق بشأن انتشار فيروس "كورونا".